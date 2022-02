LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Friedrich si riprende la testa! Lochner a 3 centesimi. Baumgartner 19mo (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.02: Non riesce a rimontare posizioni l’azzurro Variola che accumula un ritardo di 3?58 nelle prime due manche a al momento è ultimo. Ora il giamaicano Stephens 5.00: Recupera una posizione l’olandese De Bruin che è penultimo con 2?92 di ritardo dalla vetta. Ora l’azzurro Variola 4.58: Ultimo posto provvisorio per il coreano Suk a 3?05 dalla testa. Ora l’olandese De Bruin 4.56: Lo svizzero Friedli chiude la sua prova all’ultimo posto con un ritardo di 2?72, Ora il coreano Suk 4.54: Corre un grosso rischio il ceco Dvorak che nel finale si intraversa e chiude con un ritardo di 2?51, 22mo e penultimo. Ora lo svizzero Friedli 4.51: Guadagna una posizione il canadese Austin che è 21mo a 2?48 dalla testa. Ora Dvorak 4.49: Ritardo pesante per l’austriaco Triechl che chiude 21mo a 2?60. Ora il canadese Austin 4.47: E’ ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.02: Non riesce a rimontare posizioni l’azzurro Variola che accumula un ritardo di 3?58 nelle prime due manche a al momento è ultimo. Ora il giamaicano Stephens 5.00: Recupera una posizione l’olandese De Bruin che è penultimo con 2?92 di ritardo dalla vetta. Ora l’azzurro Variola 4.58: Ultimo posto provvisorio per il coreano Suk a 3?05 dalla testa. Ora l’olandese De Bruin 4.56: Lo svizzero Friedli chiude la sua prova all’ultimo posto con un ritardo di 2?72, Ora il coreano Suk 4.54: Corre un grosso rischio il ceco Dvorak che nel finale si intraversa e chiude con un ritardo di 2?51, 22mo e penultimo. Ora lo svizzero Friedli 4.51: Guadagna una posizione il canadese Austin che è 21mo a 2?48 dalla testa. Ora Dvorak 4.49: Ritardo pesante per l’austriaco Triechl che chiude 21mo a 2?60. Ora il canadese Austin 4.47: E’ ...

