Lasciare l' Ucraina ora La conferma dalla Germania | dopo il test con missili balistici | Putin invade

(Di sabato 19 febbraio 2022) L'attacco della Russia insembra sempre più vicino. L'escalation militare, insomma, appare inevitabile. L'ultima drammaticain tal senso arriva, che ha invitato tutti i suoi connazionali acon la massima urgenza l'. L'appello è arrivato dal ministro degli Esteri, negli avvertimenti sulla sicurezza: "Uno scontro militare è possibile in ogni momento", si legge nel report. Nel frattempo, Vladimirha dato il via"situation room" del Cremlino alle manovre militari estiche strategiche in Russia, il tutto nel pieno della crisi con Kiev. Nelle esercitazioni sono coinvolti l'esercito, l'aviazione, le flotte del Nord e del Mar Nero con i loro sommergibili armati di ...

La prima richiesta di lasciare il Paese è arrivata ai cittadini tedeschi, residenti in Ucraina, il 12 febbraio scorso. Appena 7 giorni fa. L'allarme di Austin Le truppe russe ammassate al confine con l'Ucraina. Secondo quanto riportato dall'ANSA, gli Usa hanno ragione di credere che la Russia "intenda attaccare" l'Ucraina nei prossimi giorni ... mai troppo tardi" per la diplomazia, sostenendo di lasciare ...