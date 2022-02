Inter | con il Sassuolo vietato sbagliare

Leggi su zon

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dieci giorni difficili, complicati, aperti e chiusi alla medesima maniera per l’di Simone Inzaghi. Due sconfitte cocenti sul prato di San Siro tanto simili quanto dolorose. Prima il derby, perso per 5 minuti di blackout totale che ha riaperto il campionato, poi il Liverpool con la qualificazione ai quarti sfuggita via dopo 70 minuti giocati da grande squadra. In mezzo la vittoria con la Roma in Coppa Italia e il pareggio con il Napoli, paradossalmente la peggior partita delle tre che però ha portato almeno un punto in classifica. Nerazzurri che mai come in questo momento faticano enormemente a trovare la via del gol. Quattro gol in quattro partite non sarebbero neanche male ma se andiamo a fare le pulci alla squadra di Inzaghi, è evidente che lì d’avanti qualcosa non sta funzionando. Le reti arrivare in questi dieci giorni sembrano quasi tutte figlie del caso. ...