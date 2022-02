Inter, che grinta Lautaro: è ora di metterci le palle! (Di sabato 19 febbraio 2022) Lautaro Martinez vuole riscattarsi sul campo e non vede l'ora di tornare a fare gol. La sua ultima rete in campionato risale alla trasferta... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022)Martinez vuole riscattarsi sul campo e non vede l'ora di tornare a fare gol. La sua ultima rete in campionato risale alla trasferta...

FBiasin : “#Inter, #Bastoni: la Corte Sportiva d’Appello respinge il ricorso, niente #InterSassuolo”. Ricordiamo che il dif… - DiMarzio : #SerieA, @Inter | La Lega respinge il ricorso per #Bastoni, che non ci sarà dunque nel match di domenica contro il… - AlfredoPedulla : #Vagnati: “La #Juve? Penso che #Bremer farà scelte diverse”. L’#Inter, che mai ha affondato per #LuizFelipe, resta molto interessata - MarcoYera : @blockbuster453 È così, lo ha detto lui.. voleva rinnovare con l’Inter a vita, gli hanno detto che bisognava taglia… - manfatti99 : @Kataklinsmann Io lo capisco. È orgoglioso. Ha scelto l’Inter per un progetto che poi è saltato per cause di forza… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter che Lo stadio di Caldogno intitolato a Roby Baggio: il Comune ci pensa ... Juventus, Milan, Bologna, Inter, passando per i fasti con la Nazionale e la conquista del Pallone ... con fan da tutta la provincia che arrivavano a bordo campo per vedere da vicino il proprio idolo. ...

Diretta Roma - Verona ore 18: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni ROMA - La Roma di Mourinho cerca di ritrovare le certezze perdute nelle prime gare di febbraio, che hanno visto i giallorossi eliminati dall'Inter in Coppa Italia e pareggiare due volte (con Genoa e Sassuolo) in campionato. Nella Capitale scende il Verona di Igor Tudor, reduce dal successo per 4 ...

Inter, che fatica contro le big: tra Serie A e Champions il piatto piange La Gazzetta dello Sport Inter, il dato super viene dalla panchina, il segreto di Inzaghi specialmente in campionato dove la rosa lunga dell'Inter fa spesso la differenza, non soltanto una regola da utilizzare e dalla quale poter attingere nuove risorse da mandare in campo ma quasi un rito ...

Ibra accelera il recupero: ci sarà con l’Inter? L’infiammazione al tendine di Achille destro si è rilevato più duro del previsto tanto da fermare per un bel po’ l’attaccante svedese che adesso tenta il recupero ... nel match di Coppa Italia contro ...

