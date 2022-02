House of the Dragon: George R.R. Martin annuncia la fine delle riprese dello spin-off (Di sabato 19 febbraio 2022) George R.R. Martin ha appena annunciato che sono terminate le riprese di House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones il cui arrivo in Italia è previsto per il 2022. George R.R. Martin, creatore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e Game of Thrones, ha annunciato attraverso il proprio blog che le riprese del prequel House of the Dragon si sono ufficialmente concluse: la serie spin-off di Game of Thrones arriverà in Italia su Sky e NOW nel corso del 2022. Martin ha confermato che le riprese dei primi dieci episodi sono terminate e che è appena iniziata la fase di post-produzione: "Sono stato informato ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 febbraio 2022)R.R.ha appenato che sono terminate lediof the, la serie-off di Game of Thrones il cui arrivo in Italia è previsto per il 2022.R.R., creatore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e Game of Thrones, hato attraverso il proprio blog che ledel prequelof thesi sono ufficialmente concluse: la serie-off di Game of Thrones arriverà in Italia su Sky e NOW nel corso del 2022.ha confermato che ledei primi dieci episodi sono terminate e che è appena iniziata la fase di post-produzione: "Sono stato informato ...

