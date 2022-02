Giacometti | la mia guerra con l’amico giapponese

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 20 febbraio 2022) «iniziò a disegnare il mio volto con la matita su un foglio di giornale. Mi guardava in maniera talmente profonda che sembrava mi penetrasse, ma era una sensazione diversa da quella che si prova quando si viene fissati, era come se mi accarezzasse con gli occhi». In realtà più che di una carezza si era trattato di un vero colpo d’artigli. «Voglio fare il tuo ritratto», disse subito dopoa Isaku Yanaihara, filosofo e poetain missione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.