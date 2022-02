GF Vip | Federica Calemme sui messaggi di Belli | “Che poteva esserci un secondo fine”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ospite a Casa Chi,ha commentato alcune indiscrezioni che la vedono protagonista insieme ad un altro volto noto del GF Vip. Stando ad alcuni rumors, la ragazza avrebbe ricevuto un due di picche da Alex, nuovamente all’interno della casa. ALEXSBUGIARDATO DA– In una recente intervista nel salottino web L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Vip Federica

Fontana invece si gode un po' di sana solitudine e porta a spasso il cane al parco a Milano. Per Benedetta Parodi lo shopping è con la figlia, Costanza Caracciolo preferisce la compagnia di ...In una delle ultime puntate di Casa ChiCalemme ha confessato di aver ricevuto dei messaggi da Alex Belli prima di incontrarlo al GF. IeriCalemme e Gianmaria Antinolfi sono tornati a Casa Chi ed hanno parlato nuovamente del Man. L'ex gieffino ha detto di essere sicuro che la sua compagna non frequenterebbe mai Belli: ...Ospite a Casa Chi, Federica Calemme ha commentato alcune indiscrezioni che la vedono protagonista insieme ad un altro volto noto del GF Vip. Stando ad alcuni rumors, la ragazza avrebbe ricevuto un due ...“ho percepito che poteva esserci un secondo fine” Federica Calemme intervenuta a Casa Chi qualche giorno fa ha svelato dei retroscena su Alex Belli. Lui le ha inviato dei messaggi prima di incontrarlo ...