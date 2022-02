Fondazione Open, la Cassazione annulla il sequestro dei soldi di Marco Carrai, Renzi esulta (Di sabato 19 febbraio 2022) La Cassazione ha annullato la terza ed ultima ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze e il decreto di perquisizione e sequestro emesso nel 2019 dalla Procura nei confronti dell’imprenditore fiorentino Marco Carrai nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, attiva tra il 2012 e il 2018 per sostenere finanziariamente l’ascesa e l’attivit? politica di Renzi, prima come sindaco di Firenze e poi come segretario del Pd, organizzando tra l’altro le convention della Leopolda. “Caso Open. Oggi ha parlato la Cassazione. E per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze. – esulta, su Facebook, Matteo Renzi. – È stato giudicato illegittimo il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Lahato la terza ed ultima ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze e il decreto di perquisizione eemesso nel 2019 dalla Procura nei confronti dell’imprenditore fiorentinonell’ambito dell’inchiesta sulla, attiva tra il 2012 e il 2018 per sostenere finanziariamente l’ascesa e l’attivit? politica di, prima come sindaco di Firenze e poi come segretario del Pd, organizzando tra l’altro le convention della Leopolda. “Caso. Oggi ha parlato la. E per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze. –, su Facebook, Matteo. – È stato giudicato illegittimo il ...

Advertising

SkyTG24 : Fondazione Open, la Cassazione annulla per la terza volta i sequestri a Marco Carrai - Adnkronos : #Renzi: 'La Cassazione per la quinta volta ha criticato l’azione della procura di Firenze'. - 1Poster1 : RT @aldotorchiaro: La #Cassazione ha dissequestrato #marcocarrai: 'non esiste fumus di illecito finanziamento per Fondazione Open'. I sali… - smilypapiking : RT @soloirisblu: Fondazione Open, Renzi: 'Oggi vince chi crede nella giustizia e non molla mai' - - salfasanop : RT @aldotorchiaro: La #Cassazione ha dissequestrato #marcocarrai: 'non esiste fumus di illecito finanziamento per Fondazione Open'. I sali… -