Covid | news Arriva il via libera da Aifa alla quarta dose per immunodepressi LIVE

(Di sabato 19 febbraio 2022) Verrà somministrata con vaccini a mRna. L'indice Rt scende a 0,77. Il sottosegretario Costa annuncia che il governo prepara una road map per il ritornonormalità. Si ragiona sull'abolizione del green pass, ma l'obbligo del vaccino per gli over 50 potrebbe essere prorogato a giugno. Il Cdm ha istituito un fondo da 15 milioni per le famiglie dei sanitari morti di. Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta passeranno da lunedì dall'arancione al giallo