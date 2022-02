Ciclismo, Vuelta a Andalucia 2022: Wout Poels vince la 4a tappe e sale anche in vetta alla classifica generale (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo un digiuno lungo due anni e mezzo Wout Poels torna al successo in una giornata davvero da incorniciare per lui. Il 34enne olandese della Bahrain, infatti, centra il successo nella quarta e penultima tappa della Vuelta a Andalucia 2022 e in un colpo solo prende anche il comando della classifica generale. La tappa odierna, la Cúllar Vega – Baza di 167.4 chilometri presentava diverse salite e lo spettacolo infatti non è mancato. Nelle fasi finali Wout Poels tenta la sortita assieme al kazako Aleksej Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) mentre alle loro spalle si scatena la bagarre per provare il ricongiungimento. I due originariamente erano componenti di un pacchetto di 14 corridori che aveva preso il largo ad inizio ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo un digiuno lungo due anni e mezzotorna al successo in una giornata davvero da incorniciare per lui. Il 34enne olandese della Bahrain, infatti, centra il successo nella quarta e penultima tappa dellae in un colpo solo prendeil comando della. La tappa odierna, la Cúllar Vega – Baza di 167.4 chilometri presentava diverse salite e lo spettacolo infatti non è mancato. Nelle fasi finalitenta la sortita assieme al kazako Aleksej Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) mentre alle loro spalle si scatena la bagarre per provare il ricongiungimento. I due originariamente erano componenti di un pacchetto di 14 corridori che aveva preso il largo ad inizio ...

