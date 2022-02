Calcio: Roma senza Zaniolo e con Abraham-Felix in attacco, Verona con Barak-Caprari-Simeone (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Roma-Verona, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Tra i giallorossi non c'è Zaniolo, gioca Pellegrini gioca alle spalle degli attaccanti Felix Afena-Gyan e Abraham. Per Tudor c'è Barak e Caprari dietro Simeone. Questi gli 11 iniziali. Roma (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. HELLAS Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022), 19 feb. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A in programma alle 18 allo stadio Olimpico. Tra i giallorossi non c'è, gioca Pellegrini gioca alle spalle degli attaccantiAfena-Gyan e. Per Tudor c'èdietro. Questi gli 11 iniziali.(4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan,. HELLAS(3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic;

