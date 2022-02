Birra del Borgo, in 42 rischiano il licenziamento: “Siamo sospesi con una spada di Damocle sulla testa”. Sindacati: “Si usino ammortizzatori” (Di sabato 19 febbraio 2022) Quarantadue dipendenti de La Birra del Borgo sono a rischio licenziamento. La comunicazione è arrivata lo scorso 21 gennaio, dopo una call aziendale nella quale sono stati illustrati i nuovi investimenti, terminata, appunto, con l’annuncio degli esuberi. Da allora, però, ai dipendenti a rischio non è arrivata alcuna comunicazione. “La maggior parte degli esuberi – spiega Francesco Ferrari, Responsabile di “Bancone Birra del Borgo”, locale di piazza Bologna a Roma – fa parte del Brand Experience. Dalla comunicazione ci sentiamo ‘sospesi’ e abbiamo una spada di Damocle sulla testa”. Ora, spiega, “si aspettano le lettere di licenziamento” e poi “dopo 15 giorni saremo senza lavoro”. “Noi – continua – ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Quarantadue dipendenti de Ladelsono a rischio. La comunicazione è arrivata lo scorso 21 gennaio, dopo una call aziendale nella quale sono stati illustrati i nuovi investimenti, terminata, appunto, con l’annuncio degli esuberi. Da allora, però, ai dipendenti a rischio non è arrivata alcuna comunicazione. “La maggior parte degli esuberi – spiega Francesco Ferrari, Responsabile di “Banconedel”, locale di piazza Bologna a Roma – fa parte del Brand Experience. Dalla comunicazione ci sentiamo ‘’ e abbiamo unadi”. Ora, spiega, “si aspettano le lettere di” e poi “dopo 15 giorni saremo senza lavoro”. “Noi – continua – ci ...

