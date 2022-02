Advertising

codeghino10 : RT @SkyTG24: Cade dal letto dei genitori: morta bimba di 7 mesi nel Pavese - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Bimba di 7 mesi cade dal letto e muore Madre aiutata a chiamare 118 da vicino di casa - cronachecampane : Bozza automatica #Bimbadi7mesicadedallettoemuore #mammaindiana #pavese #UltimeNotizie - statodelsud : Cade dal letto dei genitori: morta bimba di 7 mesi nel Pavese - Pino__Merola : Cade dal letto dei genitori: morta bimba di 7 mesi nel Pavese -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba mesi

Gazzetta del Sud

Una bambina di appena 7è morta dopo essere caduta dal letto matrimoniale dei suoi genitori, da un'altezza di circa ... Probabilmente lasi è girata ed è caduta sul pavimento, battendo la ......si lascia immortalare da Steven Meisel con la suarigorosamente di spalle. Non rivela il nome, né la paternità. Precisa solo che non si tratta di un'adozione. Così la piccola a soli 9...Tragedia in una casa del Pavese: una bimba di sette mesi è morta a Vigalfo, frazione di Albuzzano, dopo essere caduta a terra dal letto matrimoniale dei genitori. La mamma, una 35enne indiana, l’ha ...dove una bimba di soli 7 mesi è morta. A causare il decesso sarebbe stata una brutta caduta dal letto matrimoniale dei suoi genitori, da un’altezza di circa mezzo metro. A dare la notizia è ...