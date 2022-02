Barça-Napoli, sulla maglia di Ferran Torres né logo né scudetto: la Nike apre un’indagine interna (Di sabato 19 febbraio 2022) Barcellona-Napoli si è ammantata di giallo quando i commentatori hanno fatto notare una stranezza: come mai Ferran Torres, nuovo acquisto blaugrana, acquisto strapagato, indossava una maglia senza logo Nike e senza nemmeno lo stemma del Barcellona? Tutto ripreso in maniera indelebile dalle immagini dei festeggiamenti per il rigore segnato contro il Napoli. La vicenda oggi è su Mundo Deportivo, che racconta di aver interpellato la Nike che ha dichiarato di non sapere cosa sia potuto succedere e ha riferito di aver aperto un’indagine interna per venire a capo della questione. La maglia è arrivata proprio così al Barcellona, dalla Nike. “Fonti Nike hanno affermato di non sapere cosa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Barcellona-si è ammantata di giallo quando i commentatori hanno fatto notare una stranezza: come mai, nuovo acquisto blaugrana, acquisto strapagato, indossava unasenzae senza nemmeno lo stemma del Barcellona? Tutto ripreso in maniera indelebile dalle immagini dei festeggiamenti per il rigore segnato contro il. La vicenda oggi è su Mundo Deportivo, che racconta di aver interpellato lache ha dichiarato di non sapere cosa sia potuto succedere e ha riferito di aver apertointerna per venire a capo della questione. Laè arrivata proprio così al Barcellona, dalla. “Fontihanno affermato di non sapere cosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Barça Napoli Del Genio: "Se il Napoli elimina il Barça è un evento, non una cosa normale" Se il Napoli elimina il Barça è un evento, non una cosa normale , non possono farla passare per normale definendo il Napoli il più forte di tutti, solo per fare eventualmente delle critiche se poi va ...

Ceccarini: 'Ospina lascerà Napoli. Si rischia di perdere a zero anche Fabian Ruiz' Mercato Napoli, parla Ceccarini Ceccarini , attraverso il suo editoriale per T uttomercatoweb , ha fatto il punto sul mercato azzurro in vista della prossima sessione. Ecco quanto afferma: 'Il Napoli sta pianificando il lavoro in vista della prossima stagione. Il portiere è un argomento caldo. Il colombiano David Ospina alla fine dovrebbe lasciare il club azzurro e l'obiettivo è puntare ...

Il G124 di Renzo Piano arriva a Bari, Napoli e Rovigo: 12 giovani all'opera per far rinascere tre vuoti urbani professioneArchitetto