Atp Rio de Janeiro 2022 | Alcaraz batte Delbonis in due set | sfiderà Berrettini ai quarti

Leggi su sportface

(Di sabato 19 febbraio 2022) Carlose Matteo, atto terzo. Lo spagnolo e l’azzurro si affronteranno nuovamente dopo le meravigliose sfide a Vienna e Melbourne, con una vittoria per parte a caratterizzare i risultati. I due atleti giocheranno le rispettive carte per l’accesso in semifinale all’Atp 500 di Rio de; l’iberico, per arrivarci, ha sconfitto Federicoper 6-4, 7-6(1), non esimendosi dal soffrire contro uno dei migliori interpreti sulla terra rossa. Il tennis mancino e pungente dell’argentino, infatti, non ha reso la vita facile all’iberico, più volte in difficoltà a contenere e amministrare le traiettorie dell’opponente; il servizio dida sinistra e lo spin esasperato a ogni colpi hanno messo a dura prova la resistenza da fondo di, ...