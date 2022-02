Ascolti TV 18 febbraio 2022 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di sabato 19 febbraio 2022) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 18? Sui canali Rai,, sono andati in onda Il Cantante Mascherato(Rai 1), N.C.I.S. (Rai 2), Il prezzo della pace (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Fosca Innocenti (Canale 5), Transporter: Extreme (Italia 1) e Quarto grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di18, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. Vediamo ...

Advertising

rickyrockyIV : RT @uolller: Possiamo fare di anche di meglio. #BoicottaLa7 Su La7 PiazzaPulita ha registrato uno share del 3.9% - infoitcultura : Ascolti tv ieri venerdì 18 febbraio 2022: share il cantante mascherato, Fosca Innocenti-Dati Auditel - RoyBerardi : RT @uolller: Possiamo fare di anche di meglio. #BoicottaLa7 Su La7 PiazzaPulita ha registrato uno share del 3.9% - Maria04623782 : Ascolti TV | Giovedì 17 febbraio 2022. Lo scontro con Doc (6,5 mln – 28.7%) penalizza il Grande Fratello Vip (2,9 m… - fra_luongo : RT @uolller: Possiamo fare di anche di meglio. #BoicottaLa7 Su La7 PiazzaPulita ha registrato uno share del 3.9% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

Fosca Innocenti è la nuova serie di Canale 5 che prende ufficialmente il posto del Grande Fratello Vip e che, dal suo debutto, venerdì 112022, ha avutoaltissimi. Diretta da Fabrizio Costa Fosca Innocenti vede nel ruolo della protagonista Vanessa Incontrada , affiancata da Francesco Arca che interpreta Cosimo, insieme ...... età, altezza, peso, la biografia di Ana Mena Ana Mena Rojas è nata il 25del 1997 a ... che raggiunge oltre 100 milioni disu Spotify e 185 milioni di visualizzazioni su Youtube. ...Fermo, 19 febbraio 2022 - Ora la Procura della Repubblica di Ancona ... hanno acquisito la documentazione in possesso alla ditta e ascoltato i responsabili dell’azienda come persone informate sui ...Sabato 19 febbraio (diretta Discovery+ ... rivedere i momenti più emozionanti, ascoltare le interviste e gli approfondimenti. Un luogo unico, accessibile in qualsiasi momento e attraverso tutti i ...