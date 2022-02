Arbasino, che era e voleva essere sempre un ragazzo (Di domenica 20 febbraio 2022) La recente riproposta di Grazie per le magnifiche rose Una scelta (Adelphi «Piccola Biblioteca», pp. 147, euro 14,00) fa riflettere sulla sua complessa vicenda letteraria-culturale di Alberto Arbasino. La domanda è questa: il grande e capriccioso scrittore, il suo «stile» personalissimo, stanno conoscendo nuova fortuna diffusa? Alcuni indizi lo fanno pensare. In premessa va detto che l’insidia maggiore (anche per i critici) nell’accostare Arbasino è il «contagio» delle sue avvolgenti reti: ecfrastiche, citazionali, iper-commentate, da autore-esegeta, aspirante al controllo sovrano. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 febbraio 2022) La recente riproposta di Grazie per le magnifiche rose Una scelta (Adelphi «Piccola Biblioteca», pp. 147, euro 14,00) fa riflettere sulla sua complessa vicenda letteraria-culturale di Alberto. La domanda è questa: il grande e capriccioso scrittore, il suo «stile» personalissimo, stanno conoscendo nuova fortuna diffusa? Alcuni indizi lo fanno pensare. In premessa va detto che l’insidia maggiore (anche per i critici) nell’accostareè il «contagio» delle sue avvolgenti reti: ecfrastiche, citazionali, iper-commentate, da autore-esegeta, aspirante al controllo sovrano. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

