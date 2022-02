Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2022: trionfo di Ellen Van Dijk, battuta Soraya Paladin nello sprint a due (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la splendida vittoria acciuffata ieri dalla Campionessa del Mondo Elisa Balsamo la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana da Altea a Cocentaina celebra il trionfo di Ellen Van Dijk che si impone allo sprint davanti alla compagna di fuga Soraya Paladin. Frazione condizionata da molteplici tentativi di evasione nella seconda metà di corsa, uno dei quali orchestrato da Elisa Longo Borghini ai meno venti dall’arrivo. Nessuno sembra riuscire a scavare il solco fintantoché Elle Van Dijk (TrekSegafredo) e Soraya Paladin (WMNcycling) approfittano di un momento di distrazione del gruppo e prendono il largo con una dozzina di chilometri ancora da percorrere. Ciclismo, con ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo la splendida vittoria acciuffata ieri dalla Campionessa del Mondo Elisa Balsamo la seconda tappa dellaa lada Altea a Cocentaina celebra ildiVanche si impone allodavanti alla compagna di fuga. Frazione condizionata da molteplici tentativi di evasione nella seconda metà di corsa, uno dei quali orchestrato da Elisa Longo Borghini ai meno venti dall’arrivo. Nessuno sembra riuscire a scavare il solco fintantoché Elle Van(TrekSegafredo) e(WMNcycling) approfittano di un momento di distrazione del gruppo e prendono il largo con una dozzina di chilometri ancora da percorrere. Ciclismo, con ...

