Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 20 | 30

Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA REDAZIONE DI ASTRAL-INFOMOBILITA'SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE RIPRISTINATA SUL RACCORDO AL MOMENTO LA VIABILITA' è REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE UNICA SEGNALazioNE UN INCIDENTE SULLA VIA APPIA TRA IL RACCORDO E L'AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO LINEE S IL SERVIZIO DI ASTRAL IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio ATAC E Roma MOBILITA DA QUESTO LUNEDì 21 FEBBRAIO SARANNO ATTIVE SOLO LE LINNEE S13 CON TRATTA SAXA RUBRA – TERMINI E LA LINEA S15 CON TRATTA ACILIA – PIRAMIDE DISATTIVATI TUTTI GLI ALTRI COLLEGAMENTI. DA MARCO CILUFFO è TUTTO GRAZIE PER ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incidente in A1, ferito anche un bambino Subito in direzione Roma si sono creati incolonnamenti, col traffico a momenti completamente ... ma la condizione della viabilità è rimasta a lungo critica. 1 - - > FIRENZE - Pomeriggio da dimenticare ...

Napoli, al via lavori marciapiede via Caraccioloo "Non è previsto alcun impatto per la viabilità della zona" fa sapere il Comune di Napoli.

