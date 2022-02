Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 12:30 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO. A Roma MANIFESTAZIONI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, CHE SCENDERANNO IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. DALLE 11.30 ALLE 13.30 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E MODIFICHE AI BUS DI ZONA E ALLE LINEE S. PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – 18.00 SINO AL TERMINE DELLE INDAGINI, IN PROGRAMMA PER IL 28 FEBBRAIO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022)DEL 18 FEBBRAIOORE 12.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO. AMANIFESTAZIONI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI, CHE SCENDERANNO IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. DALLE 11.30 ALLE 13.30 ATTIVE CHIUSURE AL TRAFFICO E MODIFICHE AI BUS DI ZONA E ALLE LINEE S. PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – 18.00 SINO AL TERMINE DELLE INDAGINI, IN PROGRAMMA PER IL 28 FEBBRAIO Servizio fornito da Astral

Advertising

roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Casal de' Pazzi e via di Monteverde - InfoAtac : #info #atac - Rete bus sud - Ripristinata la viabilità in via Capodrise, tratto via Moschiano/via Bisaccia, per fin… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Casal del Marmo (Codogno-Ottavia) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via di Torrevecchia (Donaggio-Trionfale) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma A1, chiusure notturne entrata della stazione di Valdichiana ...00, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Roma. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e ...

Nuova operazione interforze di controllo straordinario del territorio nella zona della Stazione Termini e di via Giolitti - VIDEO ...del personale della Polizia locale Roma Capitale è stata predisposta la provvisoria chiusura al traffico veicolare delle strade interessate ai controlli, predisponendo adeguati piani di viabilità per ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...00, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino. Costanti aggiornamenti sulla situazione dellae ......del personale della Polizia localeCapitale è stata predisposta la provvisoria chiusura al traffico veicolare delle strade interessate ai controlli, predisponendo adeguati piani diper ...