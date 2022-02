ULTIM’ORA – Atalanta ad un passo dalla cessione: avete sentito? (Di venerdì 18 febbraio 2022) La notizia dell’ultima ora riportata da Sky Sport ha del clamoroso: entro la prossima settimana potrebbe chiudersi la cessione dell’Atalanta al fondo americano KKR! Si parla di una cessione dell’85% della proprietà per una cifra che si aggira attorno ai 350 milioni di euro. Atalanta Percassi cessioneIl ruolo di CEO della società bergamasca rimarrebbe nelle mani di Luca Percassi, ma è inutile negare che la ricca famiglia italiana sarebbe costretta a farsi da parte e lasciare le redini in mano alla cordata americana KKR che offre diverse soluzioni in ambito assicurativo e patrimoniale, fondata nel 1976. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) La notizia dell’ultima ora riportata da Sky Sport ha del clamoroso: entro la prossima settimana potrebbe chiudersi ladell’al fondo americano KKR! Si parla di unadell’85% della proprietà per una cifra che si aggira attorno ai 350 milioni di euro.PercassiIl ruolo di CEO della società bergamasca rimarrebbe nelle mani di Luca Percassi, ma è inutile negare che la ricca famiglia italiana sarebbe costretta a farsi da parte e lasciare le redini in mano alla cordata americana KKR che offre diverse soluzioni in ambito assicurativo e patrimoniale, fondata nel 1976.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CESSIONE DOVREBBE AVVENIRE LA PROSSIMA SETTIMANA Luca Percassi manterrà ruolo di Ceo del Club… - EleSerra : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni #SkySport… - Moixus1970 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni #SkySport… - H6CE_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni #SkySport… -