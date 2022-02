Ultime Notizie Roma del 18-02-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in questo venerdì 18 febbraio in studio a Giuliano Ferrigno caro bollette un provvedimento da 7,58 miliardi quello che approda sul tavolo del Consiglio dei ministri Governo spiegano che non è previsto alcuno spostamento sono circa 6 miliardi destinati ad interventi sull’energia che ci sono a quelli già stanziati le misure previste sono energia Sono di sostegno celebrazioni rinnovabile aumento produzione e stoccaggio gas naturale in Italia queste le principali compensazione in bolletta aggiuntivi per tutti famiglie e imprese rinnovato il fondo per le imprese energivore che potrebbero essere allargata alle piscine autoproduzione energia elettrica incontro a quanto si apprende dovrebbe essere stanziato anche un ulteriore fondo per le imprese di tensione davanti alla sede dell’Unione industriale di Torino Dov’è ...