Ucraina, Kiev: "Nessuna conferma sul ritiro delle truppe" (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Non confermiamo le dichiarazioni della Russia sul ritiro delle truppe. Questo non sta accadendo. C'e' un movimento di forze e di mezzi. Stiamo guardando le divisioni delle truppe russe, che sono 129 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "Non confermiamo le dichiarazioni della Russia sul. Questo non sta accadendo. C'e' un movimento di forze e di mezzi. Stiamo guardando le divisionirusse, che sono 129 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ucraina denuncia: in 24 ore 60 violazioni del cessate il fuoco #ANSA - MediasetTgcom24 : Ucraina: '149mila soldati russi al confine' #mosca #ministerodelladifesaucraino #crimea #russia #crisiucraina… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Kiev denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco #mosca #ministerodelladifesaucraino #crimea… - ElVengadorDelF5 : RT @Radio1Rai: ??#Ucraina L'Occidente imporrà le sanzioni contro la Russia 'in ogni caso'. Così il presidente #Putin nel corso di una confer… - faro_atlantico : RT @g_natalizia: ???????????? Siamo stati davvero vicini a un attacco russo in Ucraina? L'ingresso di Kiev nella NATO è ancora possibile? Inevita… -