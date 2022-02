Toyota - Un V8 a idrogeno in collaborazione con Yamaha (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Toyota continua a investire nell'idrogeno come carburante per motori endotermici. Il progetto, che viaggia in parallelo con quelli di elettrificazione del gruppo, ha già visto la nascita di alcuni prototipi basati sulla Yaris GR e sulla Corolla, ma prende ora una strada più estrema: è stato infatti presentato un V8 progettato insieme alla Yamaha. Un aspirato a idrogeno derivato dal V8 Lexus. La base di partenza dell'ambizioso progetto è quella del V8 5.0 aspirato della Lexus RC F Coupé, del quale la Yamaha ha rivisto testate, iniettori, aspirazione e scarico. Quest'ultimo costituisce l'elemento più curioso del prototipo: è stata infatti scelta una inusuale soluzione 8 in 1 al centro della V del motore. Il perché di questa decisione? Per la differente erogazione del motore alimentato a ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lacontinua a investire nell'come carburante per motori endotermici. Il progetto, che viaggia in parallelo con quelli di elettrificazione del gruppo, ha già visto la nascita di alcuni prototipi basati sulla Yaris GR e sulla Corolla, ma prende ora una strada più estrema: è stato infatti presentato un V8 progettato insieme alla. Un aspirato aderivato dal V8 Lexus. La base di partenza dell'ambizioso progetto è quella del V8 5.0 aspirato della Lexus RC F Coupé, del quale laha rivisto testate, iniettori, aspirazione e scarico. Quest'ultimo costituisce l'elemento più curioso del prototipo: è stata infatti scelta una inusuale soluzione 8 in 1 al centro della V del motore. Il perché di questa decisione? Per la differente erogazione del motore alimentato a ...

Advertising

_autoblog : Toyota e Yamaha sviluppano un rivoluzionario V8 a idrogeno da 450 CV - infoiteconomia : Yamaha, svilupperà un V8 a idrogeno con Toyota - infoiteconomia : Yamaha e il motore da 455 cavalli alimentato a idrogeno per Toyota - infoiteconomia : Yamaha al lavoro su un motore a idrogeno per Toyota - infoiteconomia : Yamaha, il motore V8 a idrogeno sviluppato per Toyota -