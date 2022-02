Advertising

AmalaTV_ : Vagnati, DS #Torino: “La #Juve? Penso che #Bremer farà scelte diverse” ?? - SirPhi : RT @marifcinter: #Torino, Vagnati: '#Bremer alla #Juve? Un giocatore che ha indossato la maglia granata e l'ha sudata con grandissima profe… - juve_magazine : TORINO - Il d.s. Vagnati: 'Bremer alla Juve? Penso che farà delle scelte diverse...' - FootballAndDre1 : #Torino, Vagnati: '#Bremer alla #Juve? Un giocatore che ha indossato la maglia granata e l'ha sudata con grandissim… - sportli26181512 : Torino, Vagnati: 'Bremer alla Juve? Un giocatore come lui fa scelte diverse': A pochi minuti dal derby Juventus-Tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati

TUTTO mercato WEB

Almeno per i prossimi mesi, perché il futuro del giocatore difficilmente sarà anche al. IL ... TENTATIVO - Lo sa anche il ds del Toroche nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio all'...... ecco l'obiettivo primario del calciomercato della formazione granata Secondo quanto riportato da torinogranata.it, il direttore sportivo delstarebbe già pensando al calciomercato ...Ai microfoni di Dazn, Davide Vagnati ha parlato prima di Juve Torino. Le sue dichiarazioni. PROVARE A VINCERE IL DERBY – Noi quando entriamo in campo cerchiamo di fare partita e vincerla. Fare ...Pochi minuti prima dell'inizio del derby Juventus-Torino, valido per la 26^ giornata di Serie A, il DT granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: ...