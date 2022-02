Station 19 5 torna con una seconda parte di stagione “più oscura che mai”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Il ritorno di19 5 non promette nulla di buono per i suoi personaggi. Lo spinoff di Grey’s Anatomy ri, insieme al medical drama con l’ennesimo crossover, giovedì 24 febbraio su ABC (da marzo in Italia su Disney+), con un episodio basato sull’incidente di Owen e l’intervento del team dei pompieri di Seattle. Per19 5 la showrunner Krista Vernoff aveva in mente trame più leggere e divertenti, soprattutto in considerazione del fatto che laprecedente, quella incentrata sulla pandemia al pari della diciassettesima di Grey’s Anatomy, aveva avuto necessariamente un registro grave e drammatico. Invece19 5 si è trovata a gestire l’addio di un volto storico del cast, mettendo in scena la morte del suo personaggio, e anche ad inscenare le conseguenze dell’addio a ...