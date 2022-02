Ritmica, al via la serie A. La prima giornata in diretta streaming su La7 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si comincia con la trasmissione in streaming su La7.it dell'intera regular season di serie A di Ritmica, a partire dalla giornata inaugurale di sabato 19 al Palasport di Cuneo, per proseguire poi al ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si comincia con la trasmissione insu La7.it dell'intera regular season diA di, a partire dallainaugurale di sabato 19 al Palasport di Cuneo, per proseguire poi al ...

Advertising

Gazzetta_it : Ritmica, al via la serie A. La prima giornata in diretta streaming su La7 - UispRoma : ??Prosegue la stagione delle #Ginnastiche Uisp Roma ?? Sabato 19 febbraio al #Palariccia (Via del Bosco Antico 44),… - pu24it : Aurora Fano, parte la massima serie di ritmica. Ecco le ginnaste al via il 19 febbraio a Cuneo | - IdeawebTV : Ginnastica Ritmica: buone prove per la Ginnastica Saluzzo al Regionale Silver di Biella - Sevenpress : Ginnastica ritmica, la Polimnia al via nel campionato di Serie A -