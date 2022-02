Ranking storico UEFA, l’Inter sorpassa per la prima volta il Milan: ecco cosa cambia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sorpasso Inter sul Milan nel Ranking storico dell’UEFA Come riportato da Calcio e Finanza, l’Inter ha superato il Milan nel Ranking storico della UEFA. Questo Ranking, che tiene conto dei risultati maturati nelle coppe europee negli ultimi dieci anni, serve a determinare la distruzione di una parte dei guadagni delle competizioni UEFA e, quindi, i nerazzurri nella prossima stagione avranno un incasso maggiore rispetto ai rossoneri. “Sin dalla sua introduzione – che risale al 2018, per il nuovo ciclo triennale UEFA – e fino al termine della stagione scorsa, il Milan era sempre rimasto davanti all’Inter in questa particolare classifica, che tiene ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sorpasso Inter sulneldell’Come riportato da Calcio e Finanza,ha superato ilneldella. Questo, che tiene conto dei risultati maturati nelle coppe europee negli ultimi dieci anni, serve a determinare la distruzione di una parte dei guadagni delle competizionie, quindi, i nerazzurri nella prossima stagione avranno un incasso maggiore rispetto ai rossoneri. “Sin dalla sua introduzione – che risale al 2018, per il nuovo ciclo triennale– e fino al termine della stagione scorsa, ilera sempre rimasto davanti alin questa particolare classifica, che tiene ...

