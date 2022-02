Pamela Prati | ancora sul Mark Caltagirone gate | “Ho rischiato la vita”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Prati

Il caso di Mark Caltagirone ha messo in crisi. Oltre a dei risvolti psicologici, la showgirl è anche in causa con Mediaset e Barbara D'Urso per aver diffuso dettagli della sua vita ...Nella prima puntata di 'Belve' abbiamo visto unalamentosa del fatto che non la chiami più nessuno per lavorare dopo la gogna mediatica seguente alla vicenda di Marc Caltagirone , che ha ...«Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Nemmeno voglio dire questo nome», ha dichiarato la soubrette alla conduttrice. Non ha rivelato subito ...L'ex showgirl è in causa con Mediaset e Barbara D'Urso per il caso Mark Caltagirone e racconta di aver chiesto aiuto anche alla queen che però l'ha ignorata ...