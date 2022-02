Matt Cardona | “In WWE | i creativi hanno paura di Vince McMahon”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Abbiamo spesso letto di pesanti difficoltà dei writer della WWE nel proporre le proprie idee a. Il Chairman si è spesso reso protagonista di totali revisioni sia degli show che delle storyline. Una storia questa che è stata confermata di recente da(Zack Ryder in WWE), che ha sparato a zero sulla pavidità deidella compagnia. Le parole di“Ho imparato e l’ho fatto troppo tardi nella mia carriera che idella WWEunafott**a di portare idee a. Se vuoi proporre qualcosa, devi andare direttamente da. Se ti dice no, è no. Ma se vai dai, stai ...