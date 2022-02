Massimo Ranieri | la sua casa è un vero sogno | eccola

(Di venerdì 18 febbraio 2022), la suaè un: ecco la dimora del cantante e attore napoletano, tra i protagonisti di Sanremo 2022. Ladadel cantante (foto: D.Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images ).Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022 c’è stato anche lui,, di certo non un esordiente; quella del cantante, attore e regista napoletano è una lunghissima carriera nel mondo artistico, vissuta a 360°. Nella competizione di quest’anno,ha vinto il Premio della Critica Mia Martini col brano Lettera al di là del mare, che pare essere molto piaciuto al pubblico; un nuovo successo per, che avrà sicuramente festeggiato nella sua ...

Advertising

SanremoESC : RT @Cinguetterai_: Gli ospiti di #DomenicaIn. Da #Sanremo2022 Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even e Highsnob & Hu per interviste singo… - 78Andreapinna : RT @GCerqueti: L’8º posto finale di Massimo Ranieri é uno dei più grossi scandali nella storia del Festival di Sanremo. Nella somma di voce… - GCerqueti : L’8º posto finale di Massimo Ranieri é uno dei più grossi scandali nella storia del Festival di Sanremo. Nella somm… - Lucamarzanoo1 : RT @Cinguetterai_: Gli ospiti di #DomenicaIn. Da #Sanremo2022 Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Aka7even e Highsnob & Hu per interviste singo… - GammaStereoRoma : Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

La Repubblica

La cugina , il film in onda stasera in tv alle 21.20 su Cielo : film commedia, drammtico, erotico del 1974 di Aldo Lado, con, Dayle Haddon, Loredana Martínez, Laura Betti, Stefania ...... Juventus vs Torino (diretta esclusiva) Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento:Ambrosini ... l'ultima volta che è rimasta a secco di reti risale al febbraio 2008, uno 0 - 0 con Claudio...L'autore della canzone "Lettera di là dal mare" interpretata da Massimo Ranieri e vincitrice del premio della critica si racconta e parla dei progetti .... Eppure lui non solo scrive i testi, ma se la ...Domenica 20 febbraio sarà live dopo la partita Udinese-Lazio e ospiterà anche Massimo Donati. Emergenza Afghanistan ... uno 0-0 con Claudio Ranieri in panchina; tra le squadre attualmente nella ...