Luca Onestini malmenato dai tifosi del PSG: occhio nero e corsa all’ospedale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da qualche ora a questa parte, Luca Onestini è finito al centro dell’attenzione per un episodio tutt’altro che positivo. Il ragazzo si trovava a Parigi per una vacanza insieme alla sua fidanzata quando hanno deciso di trascorrere una sera in un bar per guarda la partita di Champions League tra PSG e Real Madrid. Non a caso, Cristina Porta è una tifosa sfegatata del club spagnolo. Tuttavia, dopo il match è scoppiata una rissa che ha coinvolto Luca. Uomini e Donne, in arrivo il tronista che sostituirà Matteo Ranieri? Il nome Ci sarebbe più di un nome papabile per sostituire il tronista ligure il cui trono sembra essersi ormai sgretolato Luca Onestini: la rissa nel bar francese Sul suo profilo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da qualche ora a questa parte,è finito al centro dell’attenzione per un episodio tutt’altro che positivo. Il ragazzo si trovava a Parigi per una vacanza insieme alla sua fidanzata quando hanno deciso di trascorrere una sera in un bar per guarda la partita di Champions League tra PSG e Real Madrid. Non a caso, Cristina Porta è una tifosa sfegatata del club spagnolo. Tuttavia, dopo il match è scoppiata una rissa che ha coinvolto. Uomini e Donne, in arrivo il tronista che sostituirà Matteo Ranieri? Il nome Ci sarebbe più di un nome papabile per sostituire il tronista ligure il cui trono sembra essersi ormai sgretolato: la rissa nel bar francese Sul suo profilo ...

Advertising

IanniGiusy : @Anna61066117 Si vede benissimo che tra loro non è una semplice amicizia,ed è giusto che noi rispettiamo i loro tem… - cloudy90239726 : @Neuralgiadeluxe Aggiungi a soleil “famosa per aver fatto le corna a luca onestini,dopo essere usciti a da uomini e… - IsaeChia : #GfVip, Luca Onestini con un occhio nero per difendere la fidanzata: ecco cosa è successo - ParliamoDiNews : Luca Onestini, danni shock all`occhio per l`ex Uomini e Donne/ `Colpa del match PSG-Real Madrid!` #LucaOnestini - infoitcultura : Luca Onestini, danni shock all'occhio per l'ex Uomini e Donne/ 'Colpa del match PSG-Real Madrid!' -