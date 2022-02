LIVE Biathlon, Mass start donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: oro Braisaz, Wierer 8 errori (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 10.00 8.42 Davidova è quarta a 53?4. Le prime quattro hanno commesso tutte 4 errori. Quinta la russa Reztsova a 1’11” (6), sesta Simon a 1’22” (6). Completano la top10 Dzhima, Preuss, Elvira Oeberg e Sola. 8.41 Argento Eckhoff a 15?3, bronzo Roeiseland a 35?. 8.40 Braisaz taglia il traguardo, oro alla Francia, il terzo in questa Olimpiade nel Biathlon. 8.38 Ultimo chilometro. Braisaz sta amministrando, 30? su Eckhoff. Podio ormai definito. La francese ha fatto un numero quando ha staccato tutte tra il terzo ed il quarto poligono: oggi era la più forte nel fondo. 8.36 Eckhoff ha staccato Roeiseland per ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 10.00 8.42 Davidova è quarta a 53?4. Le prime quattro hanno commesso tutte 4. Quinta la russa Reztsova a 1’11” (6), sesta Simon a 1’22” (6). Completano la top10 Dzhima, Preuss, Elvira Oeberg e Sola. 8.41 Argento Eckhoff a 15?3, bronzo Roeiseland a 35?. 8.40taglia il traguardo, oro alla Francia, il terzo in questa Olimpiade nel. 8.38 Ultimo chilometro.sta amministrando, 30? su Eckhoff. Podio ormai definito. La francese ha fatto un numero quando ha staccato tutte tra il terzo ed il quarto poligono: oggi era la più forte nel fondo. 8.36 Eckhoff ha staccato Roeiseland per ...

