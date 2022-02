Lista Calenda | no a biodigestori mette insieme Pd e Lega

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. – “La contrarietà aidi Gualtieri crea l’alleanza del No tra esponenti della, Pd e Europa Verde, alla faccia delle famiglie e delle imprese di Roma che pagano una Tari salatissima perché il Comune non sa dove trattare la differenziata, spedendola al Nord a costi elevatissimi”. Così Francesco Carpano, consigliere comunale della, in merito alle recente dichiarazioni del neo-coordinatore dellaa Roma. Aggiunge, “Contrapporre poi iai termovalorizzatori, come fa il neo coordinatore della, crea solo confusione: i primi trattano l’organico, i secondi bruciano l’indifferenziata. Salvini si è spesso detto favorevole agli impianti, ma a Roma lafa il contrario per motivi di consenso, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lista Calenda

RomaDailyNews

I Consiglieri comunali e municipali dellahanno dato vita ad sit - in piazzale antistante la stazione di Acilia per denunciare i disservizi legati alla Roma - Lido. Corse ogni 30minuti, 3 treni in funzione che sarebbero dovuti ...Casini: 'Spero votino il nostro odg' Anche lasi presenterà in aula con il suo documento. 'Spero di convincere la maggioranza a votarlo - ci dice Valerio Casini, ex assessore in II - ...I Consiglieri comunali e municipali della lista Calenda hanno dato vita ad sit-in piazzale antistante la stazione di Acilia per denunciare i disservizi legati alla Roma – Lido. Corse ogni 30minuti, 3 ...Bocciato l'ordine del giorno di Casini contro il passaggio della ciclovia nel parco storico. A favore Fdi, Lega e M5S, i dem si astengono quasi tutti ...