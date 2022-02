L'idea dell'Alfa Romeo Tonale: la certificazione dell’usato arriva con un Nft (Di venerdì 18 febbraio 2022) Parla Daniel Tiago Guzzafame, responsabile Prodotto: "Il nostro è un registro digitale secretato e non modificabile, sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura" Leggi su repubblica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Parla Daniel Tiago Guzzafame, responsabile Prodotto: "Il nostro è un registro digitale secretato e non modificabile, sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura"

Advertising

borghi_claudio : @VaiMimmo @AlmostReal3675 @paolodune Io divento matto. Ma quando è stata messa in circolo questa idea malsana del p… - UffiziGalleries : #RosaGenoni fu l'eclettica stilista a cui si deve la nascita del #MadeinItaly. Alla ricerca di un'idea di moda che… - WeAreTennisITA : Il principale esponente dell'idea di tennis di cui si sente maggiormente la mancanza oggi compie 6??3?? anni ?? Aug… - nuovafrontiera : In attesa dell'uscita de “Il corpo in cui sono nata”, in libreria dal 24 febbraio, su @La_Lettura trovate una bell… - MattioniBaller : @ADRI681013 Girano a tutti, ma che si vada a cercare il colpevole, perché ti da gusto farlo, ti sembra tifare quest… -