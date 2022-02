Lazio, la gioia di Cabral: «Felice per l’esordio. Da elogiare l’atteggiamento della squadra» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il neo acquisto della Lazio Cabral ha gioito per l’esordio con la maglia biancoceleste Maurizio Sarri ieri ha concesso alcuni scampoli di partita a Jovane Cabral, facendolo debuttare ufficialmente con la maglia della Lazio. L’esterno ha postato sui social tutta la sua felicità per la “prima” con i biancocelesti ma al tempo stesso si è detto dispiaciuto per il risultato maturato al do Dragao. Le sue parole: «Felice per il mio esordio, in una partita impegnativa e contro un avversario difficile. Nonostante il risultato negativo, va elogiato l’atteggiamento della squadra. Saremo pronti a fare meglio davanti ai nostri tifosi! Andiamo Lazio!». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il neo acquistoha gioito percon la maglia biancoceleste Maurizio Sarri ieri ha concesso alcuni scampoli di partita a Jovane, facendolo debuttare ufficialmente con la maglia. L’esterno ha postato sui social tutta la sua felicità per la “prima” con i biancocelesti ma al tempo stesso si è detto dispiaciuto per il risultato maturato al do Dragao. Le sue parole: «per il mio esordio, in una partita impegnativa e contro un avversario difficile. Nonostante il risultato negativo, va elogiato. Saremo pronti a fare meglio davanti ai nostri tifosi! Andiamo!». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Advertising

Sozzi3Sozzi : @SabrinSabry Mai....la Lazio è gioia - alain240995 : @montybrogan_ @TotoC87 Io dopo Lazio-Napoli e il record di vittorie consecutive, al fischio finale esplosi in un pi… - TeresaJordano70 : RT @liliaragnar: Una piccola gioia #TARLAZIO – Bloccati oggi lunedì 14 febbraio altri 26 provvedimenti di sospensione per l’obbligo vaccina… - Devronlorian : @CucchiRiccardo Questo è il bello del calcio! La gioia del bambino è da brividi, bel gesto del sergente. Forza Lazio. - simonamancini24 : RT @liliaragnar: Una piccola gioia #TARLAZIO – Bloccati oggi lunedì 14 febbraio altri 26 provvedimenti di sospensione per l’obbligo vaccina… -