La psicologia di Putin secondo il generale Bertolini (Di venerdì 18 febbraio 2022) I motivi che facevano prevedere una recrudescenza della crisi in Ucraina, in congelatore e confinata nelle repubbliche indipendentiste del Donbass da poco più di un lustro, erano molti. Che Mosca non accettasse l’allargamento della Nato al “cortile di casa” l’aveva già dimostrato fin dal 2014 con la riacquisizione della Crimea, sede della sua flotta del Mar Nero indispensabile per operare nel Mediterraneo; e già si poteva immaginare che ci sarebbero potute essere conseguenze dopo la fine dell’operazione in Afghanistan. La prospettiva Usa Insomma, c’era da aspettarsi una specie di fallo di reazione da parte della nuova amministrazione statunitense scottata dall’immagine di debolezza emersa dal caos di Kabul e in cerca di riscatto. Per chi si vuol proporre come sacerdote della globalizzazione, sarebbe infatti inaccettabile una crepa alla propria immagine di potenza che tutto vede e ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) I motivi che facevano prevedere una recrudescenza della crisi in Ucraina, in congelatore e confinata nelle repubbliche indipendentiste del Donbass da poco più di un lustro, erano molti. Che Mosca non accettasse l’allargamento della Nato al “cortile di casa” l’aveva già dimostrato fin dal 2014 con la riacquisizione della Crimea, sede della sua flotta del Mar Nero indispensabile per operare nel Mediterraneo; e già si poteva immaginare che ci sarebbero potute essere conseguenze dopo la fine dell’operazione in Afghanistan. La prospettiva Usa Insomma, c’era da aspettarsi una specie di fallo di reazione da parte della nuova amministrazione statunitense scottata dall’immagine di debolezza emersa dal caos di Kabul e in cerca di riscatto. Per chi si vuol proporre come sacerdote della globalizzazione, sarebbe infatti inaccettabile una crepa alla propria immagine di potenza che tutto vede e ...

