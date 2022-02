Juventus, l’ex Marchisio: “Inter e Milan ancora superiori. Dybala e De Ligt…” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, a proposito delle trattative dei rinnovi legati a Dybala e De Ligt Leggi su mediagol (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Claudio, ex centrocampista della, a proposito delle trattative dei rinnovi legati ae De Ligt

Advertising

Mediagol : Juventus, l’ex Marchisio: “Inter e Milan ancora superiori. Dybala e De Ligt…” - vivodijuvee : RT @girpellianoo: #Vlahovic, è scoppiato l'amore con Carolina Stramare, modella ex Miss Italia, tifosa della Juventus. [Novella 2000, via… - chiaracorazzari : RT @girpellianoo: #Vlahovic, è scoppiato l'amore con Carolina Stramare, modella ex Miss Italia, tifosa della Juventus. [Novella 2000, via… - girpellianoo : #Vlahovic, è scoppiato l'amore con Carolina Stramare, modella ex Miss Italia, tifosa della Juventus. [Novella 2000… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Zola: 'Anche il Napoli è in lotta per lo scudetto e non escudo neppure la Juventus, guardavo incantato Maradona… -