Il piccolo Haidar non ce l'ha fatta: è morto il bimbo di 9 anni intrappolato in un pozzo in Afghanistan (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una notizia terribile. È morto il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan: lo hanno annunciato funzionari talebani. Il piccolo Haidar, 9 anni, era caduto due giorni fa dentro un pozzo profondo ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una notizia terribile. Èil bambinoin unin: lo hanno annunciato funzionari talebani. Il, 9, era caduto due giorni fa dentro unprofondo ...

