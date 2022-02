"Il Green Pass non ha più senso, va abolito subito Le mascherine al chiuso? Ancora per uno o due mesi" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Intervista a Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 febbraio 2022) Intervista a Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Qualcosa si muove. Se il M5S fosse coerente e votasse con noi emendamento per lo stop green pass con la fine dello… - borghi_claudio : Mi dicono dalla XII commissione che l'emendamento sulla fine del green pass assieme allo stato di emergenza il 31 m… - borghi_claudio : Vedo che stanno uscendo messaggi su green pass e stato di emergenza. E' solita propaganda. Sono i soliti ordini del… - Nemo2Ego : RT @DarioBallini: Chi l'avrebbe mai detto che stilare e far girare in centinaia di chat no vax la lista degli 'eroici' esercizi commerciali… - Silvioilmacca : RT @borghi_claudio: Giusto per ripetere. Ieri la Lega non ha bocciato nessun emendamento per cancellare il green pass con il termine dello… -