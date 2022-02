Granada vs Villarreal: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Granada accoglierà il Villarreal al Nuevo Estadio de Los Carmenes sabato 19 febbraio per un incontro di grande importanza per entrambe le parti della classifica della Liga. I visitatori si trovano a lottare per un posto tra le prime sei, mentre i padroni di casa sono appena un posto e quattro punti sopra la zona retrocessione dopo quattro sconfitte consecutive in campionato. Il calcio di inizio di Granada vs Villarreal è previsto alle 14 Anteprima della partita Granada vs Villarreal: a che punto sono le due squadre? Granada Dopo una campagna impressionante e il nono posto finale nella Liga la scorsa stagione, il Granada ha trovato il nuovo termine molto più difficile e attualmente si vede in una battaglia per evitare la retrocessione. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ilaccoglierà ilal Nuevo Estadio de Los Carmenes sabato 19 febbraio per un incontro di grande importanza per entrambe le parti della classifica della Liga. I visitatori si trovano a lottare per un posto tra le prime sei, mentre i padroni di casa sono appena un posto e quattro punti sopra la zona retrocessione dopo quattro sconfitte consecutive in campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 14 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo una campagna impressionante e il nono posto finale nella Liga la scorsa stagione, ilha trovato il nuovo termine molto più difficile e attualmente si vede in una battaglia per evitare la retrocessione. ...

