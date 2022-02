GF Vip | il concorrente punito in diretta Poi minaccia di lasciare la Casa

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Già prima che iniziasse la 42esima puntata il GF Vip 6 aveva annunciato sui canali social che ci sarebbe stata una punizione per une così è stato: durante ladi giovedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha letto il comunicato degli autori alla. Diverse e continue infrazioni del regolamento e di un atteggiamento “arrogante ed intimidatorio” hanno costretto il GF Vip 6 a prendere un provvedimento nei confronti di Alessandro Basciano, che è stato attaccato duramente anche in studio per i suoi atteggiamenti, soprattutto con Sophie Codegoni. Alla fine del comunicato, il verdetto: andràmente in nomination e rischierà l’eliminazione durante la prossima puntata. L’ex corteggiatore ha provato a discolparsi e anche Sophie Codegoni ha cercato di prendere le sue parti. GF Vip 6, ...

Leggi anche >>> GF, "Mi manca ridere con te!": Soleil crolla e scoppia a piangere tra le braccia di Alex Quando in puntata il conduttore ha mostrato alla clip in cui lo si vede ...Scintille in diretta al Grande Fratellotra Alfonso Signorini e Manila Nazzaro . Il conduttore non prende bene l'incoerenza dellagieffina e non perde occasione per rimproverarla, con la solita schiettezza che lo ...il suo ritorno non è stato visto proprio di buon occhio dagli altri concorrenti e, proprio in queste ore, l’attore è stato il protagonista di un gesto che ha suscitato il finimondo al GF Vip 6 ...Il televoto aperto e che vedeva Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, infatti, era destinato a mandare in finale la seconda concorrente che avrebbe affiancato Delia Duran. Finalista Grande ...