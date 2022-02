F1 | la famiglia Andretti vicina all’ingresso nel 2024

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022)continua a guardare con molto interesse alla massima formula. Michaelavrebbe infatti presentato la domanda alla FIA per entrare nel ‘Circus con “Global” nel.A riportarlo è direttamente Mario, padre di Michael sul proprio profilo twitter. Non ci sono al momento altre informazioni in merito dall’America per una squadra che è impiegata in più campionati. Ricordiamo infatti la partecipazione nell’IndyCar, nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (LMP3), nell’Extreme E e nel Mondiale di Formula E. Le voci su un possibile ingresso della famosaamericana in F1 si susseguono da anni. Il post dell’ex campione del mondo non lascia dubbi. La compagine di Indianapolis diventerebbe la seconda realtà statunitense insieme ad Haas. IL POST DI ...