"E se uno vuole comprare una collana all'amante?": l'assurda battuta di Borghi sul tetto contanti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il governo è in fibrillazione dopo essere andato sotto quattro volte sul decreto Milleproroghe. Mario Draghi, tornato in anticipo da un summit europeo che era in svolgimento a Bruxelles, ha espresso tutta la sua irritazione per l'accaduto e ha chiesto un netto cambio di passo. "O questo può essere il governo del fare, oppure non ha senso che stia in piedi", è stato il succo del discorso che il premier ha fatto con i leader dei partiti di maggioranza. Il clima è quindi surriscaldato e i temi su cui l'esecutivo è stato battuto non sono di secondo piano. Tra le bocciature più importanti, c'è stata quella dell'emendamento che era stato presentato per abbassare il tetto limite dei pagamenti in contante da duemila euro a mille. Un provvedimento che avrebbe incentivato la lotta all'evasione fiscale, uno dei mali che colpiscono da sempre l'economia italiana, ma che ha, ...

