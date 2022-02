E’ morto il bimbo caduto nel pozzo in Afghanistan (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il bambino intrappolato in un pozzo in Afghanistan è morto: lo hanno annunciato funzionari talebani. Il piccolo di 9 anni era caduto due giorni fa dentro un pozzo in un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, il bimbo marocchino di 5 anni rimasto intrappolato in un pozzo e morto dopo 4 giorni. L’operazione per salvare il bimbo afghano era scattata nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul. Video postati dai cittadini sui social media – compresi i funzionari del nuovo governo talebano – mostravano un bambino identificato con il nome di Haidar incastrato nel pozzo, in grado di muovere le braccia e la parte superiore del corpo. “Stai bene figlio mio? Parlami e non piangere, stiamo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il bambino intrappolato in unin: lo hanno annunciato funzionari talebani. Il piccolo di 9 anni eradue giorni fa dentro unin un remoto villaggio del Paese. Un caso che ricorda quello del piccolo Rayan, ilmarocchino di 5 anni rimasto intrappolato in undopo 4 giorni. L’operazione per salvare ilafghano era scattata nel villaggio di Shokak, nella provincia di Zabul. Video postati dai cittadini sui social media – compresi i funzionari del nuovo governo talebano – mostravano un bambino identificato con il nome di Haidar incastrato nel, in grado di muovere le braccia e la parte superiore del corpo. “Stai bene figlio mio? Parlami e non piangere, stiamo ...

