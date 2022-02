Djokovic e no a vaccino: “Per ora ho deciso così” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho deciso per ora di non vaccinarmi. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito”. Novak Djokovic ribadisce la volontà di non ricevere il vaccino covid e spiega i motivi alla base della decisione che, tra l’altro, gli è costata l’espulsione dall’Australia e la mancata partecipazione all’Australian Open. Il nome del serbo ora è d’attualità in relazione agli Internazionali d’Italia in programma a Roma a maggio: Djokovic, a quanto pare, potrà partecipare pur non essendo vaccinato. “Non mi aspettavo quello che è successo in Australia e sarà difficile per me da dimenticare. Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle vissute a Melbourne, dove ho passato bei momenti professionali e personali. Nonostante tutto quello che è successo, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Hoper ora di non vaccinarmi. Se qualcosa cambia lo 0,5% del mio corpo, lo sento subito”. Novakribadisce la volontà di non ricevere ilcovid e spiega i motivi alla base della decisione che, tra l’altro, gli è costata l’espulsione dall’Australia e la mancata partecipazione all’Australian Open. Il nome del serbo ora è d’attualità in relazione agli Internazionali d’Italia in programma a Roma a maggio:, a quanto pare, potrà partecipare pur non essendo vaccinato. “Non mi aspettavo quello che è successo in Australia e sarà difficile per me da dimenticare. Ma voglio tornare in futuro a giocare di nuovo alla Rod Laver Arena. Ricorderò sempre tutte le cose belle vissute a Melbourne, dove ho passato bei momenti professionali e personali. Nonostante tutto quello che è successo, ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma. L’Italia apre le porte al campione serbo che non si è mai v… - fanpage : #Djokovic potrà giocare gli Internazionali di Tennis a Roma anche senza #vaccino - HuffPostItalia : Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - TV7Benevento : Djokovic al Foro Italico di Roma senza vaccino, caso e polemiche - - ParliamoDiNews : Tennis: Bertolucci, `Djokovic sarebbe importante per torneo Roma ma non condivido suo no a vaccino` – Libero Quotid… -