Crotone | il Sindaco Vincenzo Voce incontra una delegazione dei lavoratori della Abramo Customer Care

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La desertificazione occupazionale, iniziata con la chiusura delle fabbriche sul finire del ventesimo secolo, deve essere bloccata impedendo la chiusura d’altre realtà produttive esistenti in Città e che danno lavoro a centinaia di cittadini. I dipendentistanno vivendo giorni poco piacevoli a causarisoluzione lavorativa con l’Azienda. Ilnon è rimasto insensibile di fronte alla problematica che riguarda la mancanza del lavoro dei suoi cittadini e non ha perso tempo per istituire un tavolo insieme ai lavoratoti presso il Comune con l’intento di mettere in essere tutti gli strumenti idonei per fare desistere i vertici...

wesud_news : Crotone, l’associazione Comitato di Quartiere “per Margherita” incontra sindaco e assessori - Spooky_The_Tuff : RT @wesud_news: Crotone, il sindaco Voce replica a Flora Sculco: “Era necessaria una conferenza stampa per chiedere cose già note” https://… - wesud_news : Crotone, il sindaco Voce replica a Flora Sculco: “Era necessaria una conferenza stampa per chiedere cose già note” - crotoneok : ? Antica Kroton, il sindaco controreplica a Flora Sculco: 'Il Comune non è una cantina' - crotoneok : ? Aggredito il sindaco di Dasà (VV), all'interno del palazzo comunale -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Sindaco

...Fondo di Sviluppo e Coesione messi sul tavolo dal Ministero per il Sud sono finiti sulla tratta a sud die non sulla Sibari - Co - Ro è solo ed unicamente per l'estrema resistenza del...Ildi San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha chiesto un tavolo istituzionale per istituire ... "Di più, tra Cosenza e" ha argomentato la sindaca Succurro " manca un presidio della ..."A proposito, se i 220 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione messi sul tavolo dal Ministero per il Sud sono finiti sulla tratta a sud di Crotone e non sulla Sibari-Co-Ro è solo ed unicamente per ...A proposito, se i 220 milioni del Fondo di Sviluppo e Coesione messi sul tavolo dal Ministero per il Sud sono finiti sulla tratta a sud di Crotone e non sulla Sibari-Co-Ro è solo ed unicamente per ...