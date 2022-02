Covid: Pd, 'bene proposta per fondo medici deceduti' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Nei giorni scorsi avevamo sostenuto con determinazione l'appello al Governo del presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, a dare risposte concrete alle famiglie dei medici e degli operatori sanitari morti durante la pandemia a causa del Covid. Accogliamo perciò con favore l'iniziativa dei ministri Speranza e Bonetti di portare oggi in Consiglio dei ministri la proposta di finanziamento di un fondo a sostegno dei famigliari dei professionisti sanitari deceduti per Covid". Così i deputati dem, Paolo Siani, Beatrice Lorenzin, Antonio Viscomi, Vito De Filippo, Elena Carnevali, Giuditta Pini, Luca Rizzo Nervo, Stefano Lepri. "Riteniamo che la scelta di dare un ristoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “Nei giorni scorsi avevamo sostenuto con determinazione l'appello al Governo del presidente della Federazione nazionale degli ordini deichirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, a dare risposte concrete alle famiglie deie degli operatori sanitari morti durante la pandemia a causa del. Accogliamo perciò con favore l'iniziativa dei ministri Speranza e Bonetti di portare oggi in Consiglio dei ministri ladi finanziamento di una sostegno dei famigliari dei professionisti sanitariper". Così i deputati dem, Paolo Siani, Beatrice Lorenzin, Antonio Viscomi, Vito De Filippo, Elena Carnevali, Giuditta Pini, Luca Rizzo Nervo, Stefano Lepri. "Riteniamo che la scelta di dare un ristoro ...

Advertising

galeazzobignami : È incredibile che dopo la serie infinita di errori il #governodeipeggiori chieda la fiducia sull’ennesimo Decreto… - fanpage : I genitori avevano messo un veto sulle trasfusioni da persone vaccinate contro il Covid. Ora il bimbo è stato opera… - Sweenytapi : RT @LaPiramide__: Va bene parlare di covid, ma ogni tanto ricordiamo le basi: #EuroMerda - TV7Benevento : Covid: Pd, 'bene proposta per fondo medici deceduti' - - liberorossotti : RT @uizio67: @gianluca_sarto Io parlo per me e mi guardo bene dal giudicare gli altri. Andavo spesso allo stadio (ultima partita dicembre 2… -