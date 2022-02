-Coppa Italia Basket 2022: Virtus Bologna-Tortona è la seconda semifinale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo Milano e Brescia, Virtus Bologna e Tortona sono le altre due semifinaliste della Coppa Italia Basket 2022.I campioni d’Italia hanno battuto Brindisi per 93-81 grazie ad una ripresa super. Nella seconda sfida,la Bertram Derthona passa contro Trieste 94-82. Le quattro semifinaliste si affronteranno sabato 19 febbraio. -Coppa Italia Basket 2022: cosa è successo nella seconda giornata? La Virtus Bologna stende un’ottima Brindisi, trascinata da Marco Belinelli autore di 23 punti. Gli emiliani partono alla grande con le triple di Weems e Belinelli che piazzano il punteggio sul 12-3 dopo appena quattro minuti. I ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo Milano e Brescia,sono le altre due semifinaliste della.I campioni d’hanno battuto Brindisi per 93-81 grazie ad una ripresa super. Nellasfida,la Bertram Derthona passa contro Trieste 94-82. Le quattro semifinaliste si affronteranno sabato 19 febbraio. -: cosa è successo nellagiornata? Lastende un’ottima Brindisi, trascinata da Marco Belinelli autore di 23 punti. Gli emiliani partono alla grande con le triple di Weems e Belinelli che piazzano il punteggio sul 12-3 dopo appena quattro minuti. I ...

