Borsa | Europa conclude debole su Ucraina | Francoforte - 1 | 4%

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ultima seduta di settimana negativa per i mercati azionari del Vecchio continente, penalizzati in corso di giornata dalle notizie provenienti dalla crisi Russia -è scivolata dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Secondo gli USA le truppe di Mosca a ridosso del confine ammontano a 190 mila unità: si tratterebbe della più grande mobilitazione militare indalla Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ...Ultima seduta di settimana negativa per i mercati azionari del Vecchio continente, penalizzati in corso di giornata dalle notizie provenienti dalla crisi Russia - Ucraina: Francoforte è scivolata dell'...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Exor ha trovato un accordo transattivo con il fisco italiano per risolvere un contenzioso che comportera' da parte della societa' il pagamento ...Mercati azionari europei in rosso. Wall Street negativa: *subito dopo la chiusura delle borse europee S&P 500 -0,5%, NASDAQ Composite -1,1%, Dow Jones Industrial -0,4%. A Milano il FTSE MIB ha ...